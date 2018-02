PTB decide manter nome de Cristiane para cargo

O líder do PTB na Câmara, deputado Jovair Arantes (GO), disse ontem que o partido mantém a indicação da deputada Cristiane Brasil para assumir o Ministério do Trabalho. “Não somos de abandonar companheiros feridos no meio da luta, então nós vamos até o fim”, disse o líder após reunir a bancada.Jovair admitiu que a situação gera desconforto ao partido, mas que a bancada cons...