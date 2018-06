Política 'PT vai utilizar as eleições para fazer a defesa do Lula’, diz ex-ministro Para o petista, com o ex-presidente Lula preso, vencer as eleições deve ficar em segundo plano na estratégia do partido

O PT precisa deixar mais claro internamente e para possíveis aliados que vai usar as eleições deste ano para fazer dois movimentos distintos e simultâneos. O primeiro e mais importante é a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Lava Jato. O segundo é eleitoral. A avaliação é do prefeito de Araraquara, Edinho Silva (...