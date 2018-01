PT vai lançar pré-candidatura de Lula ao Planalto nos Estados

O PT anunciou que a pré-candidatura à Presidência da República do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ser lançada em todos os Estados, conforme nota do partido divulgada em seu site oficial na noite de sábado, 27. “A partir da semana que vem devemos ter atos de lançamento, independente da presença de Lula, em cada canto do Brasil! A candidatura de Lula ou de q...