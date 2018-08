Política PT usa boa fé do povo, diz Ciro Candidato do PDT afirma que a cúpula da sigla está fazendo uma “espécie de fraude” ao manter candidatura do ex-presidente Lula, que deverá se tornar inelegível

O candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) disse ontem que a cúpula do PT “explora a boa fé do povo” com a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Lava Jato. “A cúpula do PT agita a candidatura do Lula para explorar a boa fé do povo”, afirmou o presidenciável, alegando que o ex-presidente, cedo ou tarde, será considerado inelegível. ...