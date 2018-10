Política PT se reúne para primeira avaliação após as eleições Presidente nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffmann (PR), reafirmou que é necessário “erguer a cabeça” e manter a luta

Dois dias depois do segundo turno das eleições em que o candidato à Presidência da República, Fernando Haddad (PT), foi derrotado, a Comissão Executiva Nacional do PT se reúne nesta terça-feira (30) em São Paulo. Será a primeira reunião de avaliação após a vitória do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). Nas redes sociais e no site do partido, a presidente nacion...