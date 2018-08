Política PT se reúne em Brasília para definir estratégias da campanha presidencial Membros e apoiadores da legenda iniciarão os trabalhos para o pleito de outubro com viagens pelo Nordeste do País

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad se reuniu nesta quarta-feira, 15, em Brasília, com os principais caciques do PT para definir as estratégias de como o partido levará a campanha presidencial para as ruas. Candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Haddad deverá começar a campanha em viagens pelo Nordeste, priori...