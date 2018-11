Política PT se mobiliza para o novo interrogatório de Lula

O PT mobiliza suas lideranças e movimentos sociais para o novo interrogatório do ex-presidente Lula. O petista deixará hoje, pela primeira vez desde que foi preso no dia 7 de abril, a sala especial que ocupa na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde cumpre pena de 12 anos e um mês de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do tri...