Política PT registra Lula e omite sua condenação criminal PGR Raquel Dodge enviou certidão de condenação emitida pelo TRF-4 ao TSE pedindo impugnação da candidatura; Barroso analisará registro

O PT registrou ontem no último dia do prazo, a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto sem informar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a condenação por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex, imposta pela Justiça Federal no Paraná e confirmada no Tribunal Regional Federal da 4 ª Região. Antes mesmo de o edital com o ...