Política PT pede ao TSE que torne Bolsonaro inelegível Partido quer apuração de denúncia de que empresários financiam esquema de envio de mensagens a favor de candidato do PSL, o que configura caixa 2, crime previsto em lei

O Partido dos Trabalhadores entrou ontem com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que seja investigada a denúncia de que empresas compraram pacotes de envio em larga escala de mensagens no WhatsApp contra a legenda e a campanha de Fernando Haddad (PT) à Presidência da República. A acusação foi publicada ontem pelo jornal Folha de S. Paulo.É a terceira vez que...