Política 'PT não tem ninguém melhor que o Haddad para a Presidência', diz Carlos Siqueira O presidente nacional do PSB ainda disse que não vê "clima favorável" no PSB para apoiar Marina

Após o ex-ministro Joaquim Barbosa ter desistido, em maio, de concorrer à Presidência da República pelo PSB, o apoio do partido passou ser disputado pelo PT, por Marina Silva (Rede) e por Ciro Gomes (PDT). Na entrevista, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, disse que não vê "clima favorável" no PSB para apoiar Marina e que Fernando Haddad (PT) deve ser o candidato p...