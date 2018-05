Política PT marca novo lançamento da pré-candidatura de Lula, diz deputado Desta vez, o lançamento deve ocorrer em todas as cidades onde a legenda está estruturada

O PT fará mais um ato de lançamento da pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República no próximo dia 27. Desta vez, o lançamento deve ocorrer em todas as cidades onde a legenda está estruturada, de acordo com o deputado federal Wadih Damous (PT-RJ), que se integrou à defesa de Lula, condenado e preso em Curitiba pela Operação Lava J...