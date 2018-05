Política PT leva “plano B” a Lula, após cobrança Governadores pedem e sigla vai mostrar ao ex-presidente cenários com nomes para vice para provocar discussão sobre substituto

O PT vai encaminhar ao ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva proposta dos governadores petistas de abrir negociações para a escolha do vice na chapa do partido para a disputa presidencial. Na prática, isso é interpretado por setores da sigla como a primeira vez que o PT vai provocar Lula a se manifestar sobre a possibilidade de ser substituído na eleição do d...