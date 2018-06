Política PT lança jingle da campanha presidencial de Lula O vídeo, que tem pouco mais de dois minutos, começa com a pergunta "meu querido, Brasil, o que fizeram com você?"

Um vídeo (assista abaixo) com o jingle da candidatura de Lula foi lançado nesta quinta (7). Em ritmo de forró, a música, que será usada no lançamento da candidatura do petista, amanhã (8), em Minas Gerais, traz um trecho que diz: "Meu querido, Brasil, o que fizeram com você? Eu to sofrendo tanto". O vídeo tem pouco mais de dois minutos e inclui imagens e trechos do&nbs...