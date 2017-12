PT já reavalia cenário para candidatura

Um dia depois de o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) marcar o julgamento do recurso de Luiz Inácio Lula da Silva para 24 de janeiro, o PT passou a reavaliar o cenário envolvendo a candidatura do ex-presidente. A legenda viu aumentarem as chances de condenação de Lula no julgamento da Corte de apelação, o que pode torná-lo inelegível.Para o partido, a po...