Política PT faz nova ofensiva no STF Celso de Mello foi sorteado para relatar nova petição do partido, que faz parte da estratégia de intensificar as ações para tentar viabilizar candidatura de Lula

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi sorteado na noite de ontem para ser o relator de uma nova petição apresentada pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pretende derrubar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que negou o seu registro e o impediu de participar do horário eleitoral gratuito no rádio e na t...