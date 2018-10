Política PT entra no TSE com pedido de inelegibilidade de Jair Bolsonaro Pedido foi feito em função do suposto esquema de propagação de notícias contra o partido pago por empresários

O PT protocolou nesta quinta-feira (18) uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo a inelegibilidade do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, entre outras medidas, em função do suposto esquema de propagação de notícias contra o partido pago por empresários. O PDT também prepara u...