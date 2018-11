Política PT entra com ação para anular exoneração de Moro do cargo de juiz Para o partido, o juiz não poderia ter sido exonerado porque há processos administrativos disciplinares contra ele no CNJ

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS), líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara, protocolou uma ação junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pedindo a anulação a exoneração do juiz Sérgio Moro. Também assinam a petição os deputados Wadih Damous (PT-RJ) e Paulo Teixeira (PT-SP). O desembargador federal Thompson Flores, presidente do Tribunal Regional Federal da ...