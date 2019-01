Política PT e PSOL vão tomar medidas para suspender novo decreto de posse de armas Partidos vão entrar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), no STF, e um projeto de decreto legislativo (PDC) na Câmara dos Deputados

Ao menos dois partidos se organizam para contestar o decreto que flexibiliza a posse de arma no Brasil, assinado nesta terça-feira, 15, pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL). O PT vai entrar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), no Supremo Tribunal Federal, e um projeto de decreto legislativo (PDC) na Câmara dos Deputados - e...