PT e PC do B confirmam aliança

Com o coro “olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”, o PT goiano abriu ontem a convenção em que foi homologada a candidatura da presidente estadual do partido, professora Kátia Maria dos Santos, ao governo de Goiás, em coligação com o PCdoB. A legenda aliada vai definir em reunião prevista para a manhã de hoje o vice na chapa. A decisão está entre dois nomes: o professor Niv...