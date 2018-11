Política PT e movimentos aliados organizam ato para depoimento de Lula em Curitiba A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, o líder do partido na Câmara, deputado Paulo Pimenta (RS), e outras lideranças devem estar na capital paranaense para o ato

Apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se organizam para fazer um ato nesta quarta-feira, 14, durante o depoimento do petista em Curitiba. Lula deverá prestar depoimento à juíza Gabriela Hardt no âmbito do processo do sítio de Atibaia (SP). A previsão é que o ex-presidente seja conduzido de carro da Superintendência da PF em Curitiba, onde está preso ...