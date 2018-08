Política PT deve indicar nome de vice de Lula em convenção neste sábado (4) Entre as opções estão Manuela d’Ávila, oficializada candidata à Presidência pelo PCdoB, ou um vice 'laranja', do próprio PT

O PT vai indicar o nome de um vice para compor a chapa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Lava Jato, no encontro nacional do partido que ocorre neste sábado, dia 4, em São Paulo. Um dos nomes cogitados é o do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad. Existem outras opções. A escolha de Haddad, segundo dirigentes, seria um indicativo de que...