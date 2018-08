Política PT define Haddad como vice de Lula na disputa eleitoral e fecha com PCdoB Partido põe em prática ‘plano B’ e Manuela d’Ávila abre mão de sua candidatura

A Executiva Nacional do PT aprovou na noite deste domingo, 5, o nome do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad como candidato a vice na chapa presidencial do partido e fechou uma aliança com o PCdoB, que passa a integrar a coligação formada também pelo PROS e PCO. O acordo foi orientado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Lava Jato. ...