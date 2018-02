PT decide por candidatura própria em Goiás

A executiva estadual do PT decidiu, em reunião ocorrida ontem à tarde na sede estadual do partido, que começará a trabalhar por candidatura própria ao governo de Goiás. A intenção da sigla é montar um palanque para o ex-presidente e possível candidato ao Palácio do Planalto Luiz Inácio Lula da Silva. Como mostrou o POPULAR ontem, o partido estava mantendo conversa...