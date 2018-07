Política PT começa a montar estrutura com Lula candidato ao Planalto Cúpula iniciou definição de coordenação de campanha com nomes ligados ao ex-presidente e só vai partir para o chamado “Plano B” no último minuto

Mesmo com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva preso, em Curitiba, condenado pela Lava Jato, a cúpula do PT começou a montar a estrutura de campanha do petista ao Planalto e só vai partir para o chamado “Plano B” no último minuto. O ex-presidente da Petrobras José Sergio Gabrielli será o coordenador-geral e o ex-ministro Ricardo Berzoini ficará responsável pelas ...