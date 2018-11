Política PT começa a devolver doações que foram destinadas à campanha de Lula Site que hospedava a vaquinha online para Lula já está fora do ar, mas até o dia 4 de setembro o valor arrecadado era de cerca de R$ 700 mil

O PT está devolvendo as doações de quem colaborou com a vaquinha online para a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os doadores, segundo o partido, têm a opção de receber o dinheiro doado de volta, menos as taxas administrativas, ou transferir o montante para campanha de Fernando Haddad, derrotado nas urnas no segundo turno. O site que hosped...