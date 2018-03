PT cobra análise urgente de recurso

Depois da terceira derrota seguida na Justiça, o PT e a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aumentaram a pressão para que a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, coloque na pauta do tribunal as ações sobre a obrigatoriedade do cumprimento de pena após condenação em segunda instância.

O PT avalia que está se consolidando no Supremo uma nova maioria a favor da jurisprudência anterior, pela qual um condenado só deve cumprir pena depois de esgotadas todas possibilidades de recursos. Em nota, o partido tentou dar naturalidade à decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de negar o pedido de habeas corpus.

“O STJ não analisou o mérito do processo. Apenas cumpriu um procedimento formal e repetiu um entendimento, sobre prisão de condenado em segunda instância, que contraria a Constituição. É sobre isso que o Supremo Tribunal Federal tem a obrigação de se pronunciar urgentemente, em duas ações que estão prontas para julgamento”, diz a nota assinada pela presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), e os líderes das bancadas no Senado, Lindbergh Farias (RJ), e na Câmara, Paulo Pimenta (RS).

Na mesma linha, a defesa divulgou nota dizendo que “o resultado no STJ reforça a necessidade de o STF julgar o caso”. Segundo o comunicado, os ministros do STJ “reconheceram que atualmente ministros do Supremo têm proferido decisões na linha sustentada pela defesa, ou seja, proibindo a execução antecipada de pena”, mas “entenderam que ainda estão obrigados a seguir o procedente de 2016 do STF, que permitia execução antecipada da pena”.

Estratégia

Auxiliares do ex-presidente e advogados próximos de Lula minimizaram a derrota de ontem dizendo que a decisão do STJ já era esperada em função da jurisprudência do STF. Eles notaram nítida mudança de estratégia da defesa em relação à tática de enfrentamento com o Judiciário adotada até o julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

O próprio Lula, em entrevista a uma rádio de Salvador, disse ter “confiança nos tribunais superiores”. Para advogados que acompanham o caso, a mudança é resultado da entrada do ex-ministro do STF Sepúlveda Pertence na equipe de defesa.

Pessoas que estiveram ontem com Lula disseram que ele manteve o bom humor, assimilou o resultado com naturalidade, como se já esperasse, assumiu compromissos para o futuro próximo e insistiu em levar sua candidatura até as “últimas consequências”.

Adversários

Partidos que fazem oposição ao PT na Câmara demonstraram não estar surpresos com a decisão da 5.ª Turma do STJ. O líder do DEM, Rodrigo Garcia (SP), afirmou que a decisão foi acertada. “Mostra que as instituições funcionam, que o Poder Judiciário aplica a lei que está em vigência e que ninguém está acima da lei no Brasil”, disse.

O líder do PPS, Alex Manente (SP), declarou que a decisão do STJ evitou atraso no cumprimento da pena. “A defesa buscava mais um instrumento protelatório para o cumprimento da pena”, disse ele. ()