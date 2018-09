Política PT atrasa pagamento de equipe de TV e compromete novos comerciais da coligação Um dos coordenadores de marketing do partido atribuiu o "atraso de alguns profissionais" a problemas burocráticos

Por causa de atraso nos pagamentos, parte dos funcionários da campanha do PT à Presidência decidiu cruzar os braços e interrompeu os trabalhos nesta semana, em meio à substituição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Lava Jato, por Fernando Haddad como cabeça de chapa. Os profissionais integram as equipes responsáveis pela produção dos programas e...