Política PT aposta na “frente em defesa da democracia” para superar objeção

Em aquecimento para fazer oposição em nível nacional e estadual, lideranças do PT goiano afirmam que o “debate qualificado e consistente” será o diferencial do partido para tentar se reorganizar no Estado. O fim da polarização entre PSDB e MDB em Goiás também é visto como espaço para crescimento.Não será fácil: a legenda viu cair pela metade sua bancada na Assembleia, ...