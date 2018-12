Política PT anuncia que boicotará posse de Bolsonaro no Congresso Partido afirmou reconhecer resultado das eleições 2018, mas defendeu que pleito foi marcado por falta de lisura

A liderança do PT na Câmara dos Deputados informou nesta sexta-feira, 28, que nenhum de seus parlamentares participará da cerimônia de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) no dia 1º de janeiro no Congresso Nacional. Por meio de nota, o partido afirmou reconhecer o resultado das eleições deste ano, mas defendeu que elas foram marcadas por falta de lisura...