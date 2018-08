Política PT agita candidatura de Lula para explorar a boa fé do povo, diz Ciro Em evento em Palmas, pedetista fez críticas também ao presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro

O candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) disse, nesta sexta-feira, 24, que a cúpula do PT "explora a boa fé do povo" com a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Lava Jato. Em Palmas com sua candidata a vice, Katia Abreu, senadora do Estado, Ciro evitou, contudo, criticar o petista. "A cúpula do PT agita a candidatura do Lul...