Política PT afirma, em nota, que Toffoli cedeu a 'motim judicial' com viés político Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou liminar do ministro da Corte Marco Aurélio Mello que abria caminho para soltura do ex-presidente Lula

O PT afirmou, em nota da Executiva Nacional da legenda, que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, cedeu a um "verdadeiro motim judicial" com "viés político-partidário" ao derrubar uma liminar do ministro Marco Aurélio Mello que abria caminho para soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na quarta-feira (19). "Ao revogar, de for...