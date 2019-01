Política PSOL vai entrar com representação contra promoção de filho de Mourão Sigla informou que a nomeação para o cargo de assessor especial da presidência do Banco do Brasil, com o triplo do salário, fere princípios que devem guiar a administração pública

O PSOL informou que vai entrar, ainda nesta quinta-feira, 10, com uma representação na Comissão de Ética Pública, da Presidência da República, contra a promoção de Antônio Hamilton Rossell Mourão, filho do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, para o cargo de assessor especial da presidência do Banco do Brasil. O caso foi revelado pela Coluna do Broadcast. "A nomeaç...