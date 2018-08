Política PSOL registrou maior número de candidaturas, aponta TSE Legenda oficializou 104 candidatos no total, de acordo com primeira atualização de estatísticas eleitorais do TSE

Na primeira atualização do novo portal de estatísticas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o órgão oficializou o registro, feito pelos partidos, de 250 candidaturas para as eleições deste ano. O PSOL é a legenda que mais oficializou candidatos - 104 no total, seguido do Novo, com 43, e do PSL, com 38. As candidaturas ainda não constam como "aptas", mas ap...