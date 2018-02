PSL terá novo comando em Goiás

O deputado federal Waldir Soares (PR) deve assumir o comando do PSL ainda neste mês, em articulação junto ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSC-RJ), cujo grupo já controla a executiva nacional do partido. As informações são do próprio Waldir, que se reuniu na noite de ontem com Bolsonaro, após a reabertura dos trabalhos na Câmara dos Deputados.De acordo com ele, que será o coorden...