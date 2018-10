Política PSL terá a maior fatia do fundo Partidário Sigla receberá em torno de R$ 110 milhões em recursos do fundo ao longo do próximo ano

O crescimento exponencial da bancada do PSL na Câmara dos Deputados garantirá ao partido do presidenciável Jair Bolsonaro a maior fatia do Fundo Partidário a partir do próximo ano. Segundo levantamento feito pelo Estado com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a sigla receberá em torno de R$ 110 milhões em recursos do fundo - abastecido com verbas públicas -...