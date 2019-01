Política PSL decide apoiar reeleição de Maia e equipe econômica vê cenário favorável à Previdência Partido de Jair Bolsonaro terá a 2ª vice-presidência e o comando da CCJ caso Maia se reeleja

Presidente nacional do PSL, o deputado federal eleito Luciano Bivar (PSL-PE) se reuniu na manhã dessa quarta-feira, 2, em Brasília com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e fechou o apoio da bancada à reeleição dele para o comando da Casa. A equipe econômica do ministro Paulo Guedes avalia que o apoio pode ajudar na discussão da reforma da Previdência. Em troca,...