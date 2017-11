PSDB governista quer sua “saída negociada”

Empenhados em salvar a aliança com o PMDB para as eleições de 2018, os tucanos que integram a “ala Jaburu” - composta por frequentadores da residência oficial do presidente Michel Temer - combinaram com o Palácio do Planalto o script do desembarque. A estratégia foi articulada para diluir a saída do PSDB da coligação e não parecer que o governo está a reboque dos tuc...