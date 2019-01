Política PSDB fala em reconstrução

No PSDB, que teve com Geraldo Alckmin sua maior derrota nas últimas eleições presidenciais, o discurso é de reformulação. “Temos que reconstruir o PSDB e também o próprio centro democrático. O futuro do Brasil vai depender disso”, diz o deputado Marcus Pestana, secretário-geral. “Vivemos uma nova fase, um novo ciclo, ainda sem definição. Sempre fomos um partido de qu...