Política PSDB e Novo lideram doação de pessoa física Em quase um mês de campanha, R$ 116,3 milhões foram arrecadados; tucanos receberam 15% do total, ou R$ 17 milhões

Após quase um mês do início oficial da campanha, candidatos do PSDB, do Novo e do DEM são os que mais receberam doações de pessoas físicas até agora, dados levantados nas declarações parciais divulgadas pela Justiça Eleitoral. Na primeira campanha geral sem o financiamento empresarial, foram R$ 116,3 milhões arrecadados. Destes, a maior parcela ficou com nomes do PSDB, R...