Política PSDB e DEM atuam para evitar “traições” do Centrão Diretórios estaduais vão funcionar como comitês da campanha presidencial para fiscalizar o trabalho dos partidos que integram a coligação

Com auxílio do DEM, os diretórios estaduais do PSDB vão operar, até outubro, como ‘comitês regionais’ da campanha presidencial de Geraldo Alckmin, com função de coordenar e supervisionar o trabalho dos demais partidos que formam a coligação. O objetivo é formar uma ‘retaguarda’ para garantir que o nome e a imagem do presidenciável circule nos Estados, minimizando os ...