Política PSDB busca presidente de consenso Em crise após eleições de outubro, partido discute rumos e a disputa pelo comando do diretório estadual prevista para 2019

Entre as lideranças do PSDB em Goiás, o discurso tem sido pelo formação de um consenso para o escolha do próximo presidente do partido. Após declaração do governador de Goiás, José Eliton (PSDB), em entrevista ao POPULAR, de que o próximo presidente da legenda deve ter a preocupação de defender o legado do tempo novo em Goiás, a reportagem procurou lideranças partidárias que...