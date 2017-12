PSDB afirma que vai esperar a definição do texto final e a data de votação da proposta

Após boicote de parlamentares à reunião da Executiva nacional do PSDB para tratar da reforma da Previdência, o presidente interino da legenda, Alberto Goldman, admitiu ontem que a maioria dos deputados tucanos ainda está “vacilando” sobre a necessidade da proposta. Somente um quarto da bancada do partido na Câmara dos Deputados participou da apresentação sobre a matéria feita pelo secretário de Previdência, Marcelo Caetano, e pelo relator do texto na Casa, deputado Arthur Maia (PPS-BA), na sede da sigla, em Brasília.

“Tem pessoas (no partido) que já têm posição absolutamente firmada contra, outras têm (posição) absolutamente firmada a favor, e outros têm, um grande número, talvez, até a maioria, ainda vacilando, não tendo certeza, não tendo convicção total da necessidade das mudanças”, afirmou Goldman.

O encontro do PSDB contou com a presença de 11 dos 46 deputados tucanos e quatro dos 11 senadores do partido. O ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, também esteve na reunião como emissário do Palácio do Planalto, mas o reforço não adiantou. Nem mesmo o líder do PSDB na Câmara, Ricardo Tripoli, participou do encontro. Com a justificativa que teria outra reunião no mesmo horário, enviou o deputado Jutahy Junior (BA) como representante. Tripoli disse que foi informado em cima da hora sobre a explanação de Caetano e que a maioria dos deputados prefere aguardar a composição da nova Executiva, que será formada sábado, para voltar a se reunir.

Ministro

Imbassahy está sendo segurado no cargo pela expectativa do Planalto de ganhar votos dentro do PSDB a favor da Previdência. O ministro tem sido assíduo na defesa da reforma entre os tucanos e trabalha para ao menos segurar os votos da ala Jaburu.

Aliados do presidente Michel Temer também apostam que o cenário ainda pode mudar com a posse do governador Geraldo Alckmin (SP) como presidente do PSDB. Alckmin esteve no Congresso para reforçar o “corpo a corpo” com os deputados. Na ocasião, o governador paulista argumentou que seria melhor aprovar a proposta o quanto antes, para evitar que o tema domine a campanha eleitoral de 2018. ()