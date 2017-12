PSD decidirá caminho para Meirelles, diz Kassab

Protagonista do último programa do PSD veiculado em cadeia nacional, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem sido cada vez mais visto como possível candidato à Presidência da República em 2018. É como avalia o ministro da Ciência e Tecnologia e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que esteve em Goiânia ontem para o lançamento do programa Internet para T...