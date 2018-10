Política Provas contra Temer vão de delações a dados bancários e laudos, afirma PF Presidente e mais dez investigados, entre eles a filha Maristela, o coronel Lima e o ex-assessor Rocha Loures, foram enquadrados formalmente no inquérito dos Portos por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa

No despacho no qual aborda o indiciamento do presidente Michel Temer (MDB) pela Polícia Federal (PF), o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), destaca que o relatório conclusivo do inquérito dos Portos reuniu "provas de diversas naturezas". A PF indiciou Temer, sua filha Maristela de Toledo, o ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures (MDB...