Protesto pró-Lula bloqueia um dos eixos da Esplanada dos Ministérios

Milhares de manifestantes bloqueiam na tarde desta quarta-feira (15) um dos eixos da Esplanada dos Ministérios em mobilização a favor da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A polícia fechou parte dos acessos à Esplanada e monitora o movimento. Um cordão de manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) segue à frente do ato. Entre a...