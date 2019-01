Política PROS deve voltar a ocupar secretaria de Iris

Depois de admitir, no fim do ano passado, que estava repensando parte de seu secretariado, o prefeito Iris Rezende (MDB) chamou o PROS para uma reunião hoje em que deve propor o retorno do partido à administração municipal. A expectativa é de que Tiãozinho Porto (PROS), que vai deixar a liderança do prefeito na Câmara Municipal, seja formalmente convidado a assumir algum...