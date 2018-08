Política Proposta que proíbe casamento antes dos 16 anos entra na fase final Aprovada na CCJ do Senado, projeto segue para votação em plenário

A proibição do casamento de menores de 16 anos, em qualquer hipótese, foi aprovada nesta quarta-feira (8) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Hoje o casamento de menores de 16 anos só é admitido em caso de gravidez ou para evitar imposição ou cumprimento de pena criminal, já que ter relações sexuais com menores de 14 anos é crime, com pena que varia d...