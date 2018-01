Proposta na Câmara Municipal quer proibir fogos de artifício ruidosos em Goiânia

Um projeto de lei protocolado na última semana na Câmara Municipal de Goiânia visa a proibição do uso de fogos de artifício ruidosos nas áreas urbanas da capital.

De autoria do vereador e presidente da Casa, Andrey Azeredo (MDB), a proposta altera o inciso 1 do artigo 53 da lei que institui o Código de Posturas do Município de Goiânia (Lei Complementar n° 014 de 29 de dezembro de 1992). A mudança, no entanto, permite o uso de fogos sem ruído.

"Não se trata de uma postura radical (...) As pessoas ainda poderão, em seus momentos de entretenimento, usar artigos pirotécnicos sem estampido, que são bonitos e agradáveis, especialmente para as crianças, e não são nocivos como os ruidosos”, afirma o parlamentar. “Perturba idosos (...) pacientes em hospitais e clínicas, sem considerar o alto índice de acidentes durante o manuseio dos artefatos que provocam queimaduras, lesões, lacerações, amputações de membros, lesões de córnea, perda da visão bem como lesão do pavilhão auditivo ou perda permanente da audição”, completa o autor da proposta.

O texto do projeto aborda ainda a situação dos animais e cita os traumas causados por conta da queima de fogos. "É possível verificar, com certa frequência, que tal fenômeno é capaz de ocasionar mortes, enforcamentos em coleiras, quedas de janelas, fugas desesperadas, taquicardia, salivação, tremores, dentre outros fatores prejudiciais às vidas de tais seres".

A proposta será levada ao Plenário da Casa em fevereiro para a apreciação dos demais vereadores. Em caso de aprovação na Câmara, o texto seguirá para sanção ou veto do prefeito Iris Rezende (MDB).