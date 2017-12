Proposta na Câmara de Goiânia quer obrigar Prefeitura a transmitir licitações ao vivo pela internet

Um projeto de lei que obriga a transmissão ao vivo pela internet de todos os processos licitatórios que a Prefeitura de Goiânia abrir foi aprovado em primeira discussão na Câmara Municipal na manhã desta quinta-feira (14).

De autoria da vereadora Sabrina Garcêz (PMB), a proposta determina que o Executivo municipal disponibilize o conteúdo no Portal da Transparência da Prefeitura.

Segundo a parlamentar, com a aprovação do projeto, todos poderão acompanhar a lisura dos processos. "Vale ressaltar que a Prefeitura só pode contratar com a iniciativa privada através das licitações. Todo processo de compra que ela necessitar tem que ser feito seguindo essas regras", explica.

A proposta requer ainda que, além de transmitidos em tempo real no Portal da Transparência, os vídeos com todos os trâmites dos processos fiquem arquivados e sejam disponibilizados no site. "Assim, posteriormente, se alguém tiver alguma dúvida, poderá recorrer a esse material e sanar qualquer vício existente", esclarece Garcêz.

Após apreciação na Casa, a proposta será votada no Plenário. Caso seja aprovada, partirá para sanção ou veto do prefeito Iris Rezende (PMDB).