Proposta na Assembleia quer obrigar instalação de dispositivo eliminador de ar nos hidrômetros

Um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa de Goiás nesta terça-feira (19) quer obrigar todas as concessionárias de abastecimento de água sejam obrigadas a instalar dispositivo que elimine o ar na medição do consumo de água de todos os consumidores no Estado.

De autoria do deputado estadual Diego Sorgatto (PSB), a proposta destaca que o equipamento deve ser instalado antes do hidrômetro. A ordem de montagem impede, no caso de suspensão do fornecimento de água, que o medidor registre consumo inexistente, aumentando o valor da conta de forma indevida. Onde já houver hidrômetro instalado, a utilização do dispositivo, ajustado ou integrado a ele, deve se dar no prazo de até um ano após a entrada em vigor da lei.

As despesas decorrentes da aquisição do equipamento e sua instalação deverão ser custeadas pelas concessionárias de fornecimento de água tratada, conforme o projeto.

A proposta foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, onde será votada. Caso seja aprovada, partirá para votação no Plenário. Em caso de nova aprovação, seguirá para sanção do governador Marconi Perillo (PSDB).